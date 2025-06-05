Роберто Мартінес: «Це перша історична перемога Португалії в Німеччині»
У фіналі на червоно-зелені зустрінуться з переможцем пари Франція - Іспанія
близько 14 годин тому
Головний тренер національної збірної Португалії Роберто Мартінес поділився емоціями після перемоги над Німеччиною (2:1) у півфіналі Ліги націй УЄФА. Португальці вперше в історії обіграли німців на їхньому полі.
— Це перша перемога Португалії в Німеччині, і ми повинні нею насолодитися. Команда добре проявила себе тактично і повністю віддала себе на полі. У першому таймі нам вдалося покращити дії в атаці — це була перемога всієї команди. Я не вважаю, що ми заслуговували на пропущений м'яч, і досі не розумію, чому епізод із можливим фолом залишився без уваги. Кожен матч має значення, особливо з урахуванням підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться через 12 місяців, — зазначив Мартінес у коментарі A Bola.
У фіналі Ліги націй збірна Португалії зіграє з переможцем матчу Іспанія — Франція.