Роберто Мартінес: «Це перша історична перемога Португалії в Німеччині»

У фіналі на червоно-зелені зустрінуться з переможцем пари Франція - Іспанія

близько 14 годин тому

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Головний тренер національної збірної Португалії Роберто Мартінес поділився емоціями після перемоги над Німеччиною (2:1) у півфіналі Ліги націй УЄФА. Португальці вперше в історії обіграли німців на їхньому полі.

— Це перша перемога Португалії в Німеччині, і ми повинні нею насолодитися. Команда добре проявила себе тактично і повністю віддала себе на полі. У першому таймі нам вдалося покращити дії в атаці — це була перемога всієї команди. Я не вважаю, що ми заслуговували на пропущений м'яч, і досі не розумію, чому епізод із можливим фолом залишився без уваги. Кожен матч має значення, особливо з урахуванням підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться через 12 місяців, — зазначив Мартінес у коментарі A Bola.

У фіналі Ліги націй збірна Португалії зіграє з переможцем матчу Іспанія — Франція.

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Ліга націй UEFAНовини СпортуРоберто Мартінесзбірна Португалії (футбол)

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