Павло Василенко

Майбутнє Енді Робертсона в Ліверпулі опинилося під серйозним питанням. Як повідомляє авторитетний інсайдер Девід Орнштайн з The Athletic, шотландський захисник уже цієї зими може змінити клубну прописку. Контракт 31-річного футболіста з мерсисайдцями діє лише до червня, а переговори про його продовження поки що не дали результату.

У нинішньому сезоні Робертсон дедалі частіше поступається місцем у стартовому складі Мілошу Керкезу, що лише посилило невизначеність навколо його ролі на «Енфілді». Сам гравець не приховує сумнівів щодо свого майбутнього та визнає, що не має гарантій залишитися в команді після завершення контракту.

Ще донедавна вважалося, що Робертсон просто дограє сезон у складі червоних, а вже влітку Тоттенгем зробить офіційну пропозицію. Однак ситуація різко змінилася. За даними Орнштайна, лондонський клуб уже розпочав переговори як із представниками футболіста, так і з Ліверпулем, розглядаючи можливість трансферу в січні.

У поточному сезоні Робертсон зіграв 21 офіційний матч, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 12 мільйонів євро, що робить потенційний перехід цілком реальним уже найближчим часом.