Ліверпуль підтвердив клубних ресурсах, що захисник Конор Бредлі вибув до кінця сезону.

Північноірландський фулбек отримав серйозну травму коліна в матчі 21-го туру АПЛ проти Арсенала (0:0). і переніс операцію, після чого почне період реабілітації в тренувальному центрі мерсисайдців.

До травми Бредлі відіграв цього сезону 21 матч в футболці Ліверпуля, на його рахунку 2 асисти.

