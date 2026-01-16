Ліверпуль підтвердив термін відновлення Бредлі
Захисник травмувався в грі проти Арсенала
близько 1 години тому
Конор Бредлі/ Фото - Ліверпуль
Ліверпуль підтвердив клубних ресурсах, що захисник Конор Бредлі вибув до кінця сезону.
Північноірландський фулбек отримав серйозну травму коліна в матчі 21-го туру АПЛ проти Арсенала (0:0). і переніс операцію, після чого почне період реабілітації в тренувальному центрі мерсисайдців.
До травми Бредлі відіграв цього сезону 21 матч в футболці Ліверпуля, на його рахунку 2 асисти.
