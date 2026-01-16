Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон висловився про свої подальші плани та перспективи продовження виступів у складі мерсисайдського клубу.

«За моїм контрактом залишилося всього п’ять місяців, тому необхідно проаналізувати доступні варіанти – чи то рішення залишитися, чи то піти з клубу або інші шляхи. Мені належить обговорити ситуацію, що склалася, з сім’єю, перш ніж зробити остаточний вибір.

Після емоційно насиченого літа я намагаюся просто отримувати задоволення від статусу гравця Ліверпуля і бути корисним команді.

Однією з моїх цілей було потрапляння на чемпіонат світу, і, на щастя, збірній Шотландії вдалося вирішити це завдання. Тепер мені важливо усвідомити, чого саме я і мої близькі хочемо від майбутнього», – заявив Робертсон.