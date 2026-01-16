Захисник Ліверпуля зробив заяву щодо свого майбутнього в клубі
Футболіст проведе важливу розмову із сім’єю
близько 2 годин тому
Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон висловився про свої подальші плани та перспективи продовження виступів у складі мерсисайдського клубу.
«За моїм контрактом залишилося всього п’ять місяців, тому необхідно проаналізувати доступні варіанти – чи то рішення залишитися, чи то піти з клубу або інші шляхи. Мені належить обговорити ситуацію, що склалася, з сім’єю, перш ніж зробити остаточний вибір.
Після емоційно насиченого літа я намагаюся просто отримувати задоволення від статусу гравця Ліверпуля і бути корисним команді.
Однією з моїх цілей було потрапляння на чемпіонат світу, і, на щастя, збірній Шотландії вдалося вирішити це завдання. Тепер мені важливо усвідомити, чого саме я і мої близькі хочемо від майбутнього», – заявив Робертсон.
Нинішнього сезону 31-річний футболіст взяв участь у 20 зустрічах у всіх змаганнях, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею. Раніше захисник Ліверпуля переніс операцію після травми коліна.