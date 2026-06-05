Сергій Разумовський

Лівий захисник Ендрю Робертсон став гравцем Тоттенгема. Про підписання шотландського футболіста повідомила пресслужба лондонського клубу.

Робертсон приєднається до «шпор» 1 липня після завершення контракту з Ліверпулем. Деталі угоди з Тоттенгемом, зокрема її тривалість, наразі не розголошуються.

Шотландець залишає Ліверпуль після дев’яти сезонів у складі мерсисайдського клубу. За цей період він став одним із ключових гравців команди та допоміг клубу здобути дев’ять трофеїв.

У футболці Ліверпуля Робертсон провів 378 матчів, у яких забив 14 голів і віддав 69 результативних передач. Він був важливою частиною команди, яка вигравала АПЛ, Лігу чемпіонів та інші турніри. До переходу в Ліверпуль Ендрю Робертсон виступав за Галл, Данді Юнайтед та Квінз Парк.

Для Тоттенгема це підписання може стати важливим кроком у перебудові складу після складного сезону. Нагадаємо, лондонський клуб майже до завершення кампанії боровся за збереження місця в англійській Прем’єр-лізі.