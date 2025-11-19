Нападник Реала Родріго висловився про свою поточну роль у клубі. У сезоні 2025/26 бразилець лише тричі виходив у стартовому складі вершкових.

«Я не можу зробити забагато — тільки наполегливо працювати на кожному тренуванні. Саме там я можу спробувати здобути довіру тренера — таку ж, яку маю від Анчелотті в збірній Бразилії», — цитує слова Родріго в соцмережах Фабріціо Романо.

Інтерес до 24-річного футболіста не вщухає, адже його регулярно пов'язують із клубами АПЛ. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Родріго оцінюється у 80 мільйонів євро.

