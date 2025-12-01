У мадридському Реалі встановлено новий антирекорд: бразильський вінгер Родріго вже 30 матчів поспіль не може відзначитися голом. Вчора футболіст вийшов на заміну у поєдинку з Жироною (1:1).

Жоден атакуючий гравець в історії клубу не проходив такого тривалого періоду без результативного удару — 1338 хвилин. Востаннє 24-річний футболіст забивав ще 19 січня 2025 року у грі з Лас-Пальмас, яка завершилася перемогою 4:1.

Нагадаємо, що Родріго перебрався до столиці Іспанії у 2019 році. За час виступів він провів 285 матчів, записавши на свій рахунок 68 м'ячів та 53 асисти.

За підсумками 13 туру Реал поступився першою позицією Барселоні і опустився на друге місце. Наступний поєдинок мадридці проведуть 3 грудня проти Атлетіку.