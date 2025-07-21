Рома близька до підписання захисника збірної Бразилії
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близько 5 годин тому
Уеслі Франса/фото: Фламенго
Римська Рома досягла згоди з бразильським Фламенго щодо трансферу правого латераля Уеслі Франса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський клуб виплатить за 21-річного захисника 25 мільйонів євро, а також додатково може переказати ще 5 мільйонів у вигляді бонусів, які залежать від виступів гравця.
Уеслі вже погодив умови особистого контракту з Ромою — угода буде розрахована на п'ять років. Офіційне підтвердження угоди очікується після того, як Фламенго підбере повноцінну заміну футболісту.
Цього сезону захисник провів за бразильський клуб 27 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.
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