Римська Рома досягла згоди з бразильським Фламенго щодо трансферу правого латераля Уеслі Франса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб виплатить за 21-річного захисника 25 мільйонів євро, а також додатково може переказати ще 5 мільйонів у вигляді бонусів, які залежать від виступів гравця.

Уеслі вже погодив умови особистого контракту з Ромою — угода буде розрахована на п'ять років. Офіційне підтвердження угоди очікується після того, як Фламенго підбере повноцінну заміну футболісту.

Цього сезону захисник провів за бразильський клуб 27 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.

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