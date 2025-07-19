Український форвард Артем Довбик, який виступає за Рому, зумів справити сильне враження на нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Про це повідомляє видання Leggo.

За інформацією джерела, 28-річний нападник повністю відновився від травми коліна, яка заважала йому минулого сезону. З перших днів під керівництвом Гасперіні він демонструє відмінну фізичну готовність.

На даний момент Довбик вважається одним із найяскравіших гравців на тренуваннях. Завдяки цьому він вже завоював довіру наставника, котрий спочатку сумнівався, чи зможе українець відповідати його тактичним вимогам.

Минулого сезону Артем провів 45 матчів, відзначившись 17 голами та двома результативними передачами. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року, а ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt складає 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик змінив ігровий номер в Ромі.