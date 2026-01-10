Італійський центральний захисник Джанлука Манчіні на початку своєї кар'єри часто змінював клуби, але у 2019 році за 24 млн євро опинився у складі Роми. Зараз Манчіні 29 років, і за час виступів за вовків він провів 298 матчів, забив 19 голів та зробив 12 результативних передач.

У Римі не планують прощатися з гравцями основного складу, тож у першій половині сезону клуб активно вів переговори про продовження контракту з Манчіні, який раніше діяв до 2027 року.

Нова угода розрахована вже до літа 2029 року, і, за останніми даними Ніколо Скіри, захисник погодився продовжити співпрацю з клубом.

У поточному сезоні на рахунку Манчіні один гол та одна результативна передача у 24 проведених матчах.

Раніше повідомлялося, що Довбик може стати частиною обміну між Ромою та Наполі.