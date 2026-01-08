Наполі та Рома поки що не до кінця задоволені своїми витратами на лінію атаки, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Римський клуб півтора роки тому заплатив за найкращого бомбардира Ла Ліги Артема Довбика 38 мільйонів євро з бонусами.

У першому сезоні в Римі українець забив 17 голів, але нинішній чемпіонат склався складніше: на його рахунку лише три м'ячі, останній з яких був забитий Лечче (2:0), після чого гравець знову отримав травму.

Наполі теж має труднощі. Клуб витратив 35 мільйонів євро на трансфер 2-метрового Лоренцо Лукки. Президент Ауреліо Де Лаурентіс поки що розглядає цю покупку як ризиковану, оскільки гравець залишається під питанням.

Обговорюється варіант обміну, який може бути вигідним обом сторонам. Наполі зможе собі дозволити зарплату Довбика в 3,5 мільйона євро «чистими», якщо включити в угоду Лукку із зарплатою 2 мільйони та розвантажити відомість, продавши молодих футболістів.

Раніше Ювентус ухвалив рішення щодо трансферу Довбика.