Сергій Разумовський

Центральний захисник Тоттенгема Раду Дрегушин наблизився до зміни клубу: за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, румунський оборонець став на крок ближчим до переходу в Рому. Йдеться про формат оренди з опцією викупу, причому ця опція, як уточнюється, може перетворитися на обов’язковий викуп у разі виконання визначених умов. Тобто Рома розглядає сценарій, за якого футболіст спершу приєднається на тимчасовій основі, а далі його майбутнє буде зафіксоване в угоді – залежно від кількості матчів, досягнутих результатів або інших показників, прописаних у домовленостях.

Дрегушин опинився в Тоттенгемі відносно нещодавно. У січні 2024 року лондонський клуб придбав його в Дженоа за 25 мільйонів євро, інвестувавши у захисника як у довгостроковий актив. Це підтверджує і тривалість угоди: нинішній контракт румуна зі шпорами чинний до 30 червня 2030 року, тож Тоттенгем має повний контроль над ситуацією та може диктувати умови щодо можливого продажу або оренди.

Втім, поточний сезон для 23-річного гравця збірної Румунії складається складно з точки зору ігрової практики. За весь сезон він має лише один вихід на поле в складі Тоттенгема: Дрегушин з’явився на заміну на 85-й хвилині матчу 18-го туру АПЛ проти Крістал Пелес, який відбувся 28 грудня і завершився перемогою шпор 1:0. Така мінімальна кількість хвилин багато в чому пояснюється важкою травмою: оборонець пропустив період від кінця січня до середини листопада 2025 року через розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Після повернення йому, очевидно, потрібен час, щоб набрати форму, повернути ігрові кондиції та знову стати регулярною опцією для стартового складу.

Саме тому можливий переїзд до Роми на правах оренди виглядає логічним: римляни потенційно отримують захисника з хорошими фізичними даними та високою «стелею» розвитку, а Дрегушин – шанс швидше набрати тонус і повернути статус гравця основи через стабільну практику.