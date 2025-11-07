Італійські журналісти високо оцінили гру українського форварда Артема Довбика, який зробив значний внесок у перемогу Роми над Рейнджерс з рахунком 2:0 у четвертому турі Ліги Європи. Форвард провів на полі 86 хвилин та відзначився результативною передачею.

«Хоча Довбик і не забив, але відмовився від удару в епізоді, коли зробив чудову передачу на Пеллегріні. Якісна гра від українського форварда, який багато рухався, намагаючись протягнути м'яч до воріт суперника», — написали в Tuttomercatoweb.

Після чотирьох зіграних матчів римський клуб набрав шість очок і розташовується на 18 позиції в таблиці Ліги Європи. У нинішньому сезоні Довбик вже провів 12 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та дві гольові передачі.