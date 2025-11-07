Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні підбив підсумки матчу Ліги Європи проти Рейнджерс, в якому його команда здобула перемогу з рахунком 2:0, і відзначив внесок Артема Довбика, який віддав результативну передачу на його гол.

Гравець наголосив, що ця перемога має велике значення для колективу, особливо з урахуванням напруженого графіка та боротьби за вихід із групи. Окремо капітан відзначив помітний прогрес українського нападника, наголосивши на його зростаючій ролі в атакувальних діях команди.