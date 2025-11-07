Футболіст Роми відзначив Довбика після перемоги над Рейнджерс: «Зробив кілька рухів, яких раніше не робив
Капітан наголосив на важливості взаєморозуміння в атакувальній лінії
14 хвилин тому
Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні підбив підсумки матчу Ліги Європи проти Рейнджерс, в якому його команда здобула перемогу з рахунком 2:0, і відзначив внесок Артема Довбика, який віддав результативну передачу на його гол.
Гравець наголосив, що ця перемога має велике значення для колективу, особливо з урахуванням напруженого графіка та боротьби за вихід із групи. Окремо капітан відзначив помітний прогрес українського нападника, наголосивши на його зростаючій ролі в атакувальних діях команди.
«Перемога сьогодні була важливою для нас: це був спосіб оговтатися. Це не був простий матч, принаймні я його так не бачив. Було важливо зберегти послідовність у тому, що ми робимо. Ми рухаємося правильним шляхом.
Ми намагаємося багато спілкуватися, і я вважаю, що це важливо. Сьогодні Довбик зробив кілька рухів, яких раніше не робив. Це не лише індивідуальне питання, справа у всій групі атаки. Якщо він рухається певним чином, я передаю йому м’яч певним чином, і ми намагаємося зрозуміти один одного».
