Рома за відсутності Довбика не мала проблем з Сассуоло
Поки українець на лікарняному
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Рома в домашньому поєдинку 20 туру Серії А зустрічалась з Сассуоло. Матч у Римі завершився з рахунком 2:0.
Столична команда цього вечора не могла розраховувати на Артема Довбика, який повторно травмувався в попередній грі з Лечче.
Підопічним Джан П’єро Гасперіні вдалося дотиснути Сассуоло наприкінці зустрічі. Головним героєм виступив Соуле, оформивши асист на Коне + гол протягом трьох хвилин.
Серія А. 19 тур
Рома - Сассуоло 2:0
Голи: Коне, 76, Суле, 79
Поділитись