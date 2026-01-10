Травма Довбика ускладнила плани Роми
Римляни не зможуть продати травмованого гравця
40 хвилин тому
Як повідомляє Gianlucadimarzio, пошкодження українського форварда Артема Довбика здатне суттєво скоригувати трансферні плани одразу кількох клубів Серії А.
Раніше з'являлася інформація, що Наполі розглядав варіант з орендою або повноцінним трансфером Артема Довбика у разі відходу їхнього нападника Лоренцо Лукки до лісабонської Бенфіки до зимового трансферного вікна.
Паралельно Рома була готова попрощатися з українцем, оскільки перебувала на завершальній стадії переговорів на запрошення форварда Атлетіко Мадрід Джакомо Распадорі.
Такий розвиток подій ускладнює ситуацію вже для самих римлян: клуб не зможе відпустити українського форварда, а підписання заміни фактично призведе до появи третього гравця на одній позиції.
