Як повідомляє Gianlucadimarzio, пошкодження українського форварда Артема Довбика здатне суттєво скоригувати трансферні плани одразу кількох клубів Серії А.

Раніше з'являлася інформація, що Наполі розглядав варіант з орендою або повноцінним трансфером Артема Довбика у разі відходу їхнього нападника Лоренцо Лукки до лісабонської Бенфіки до зимового трансферного вікна.

Паралельно Рома була готова попрощатися з українцем, оскільки перебувала на завершальній стадії переговорів на запрошення форварда Атлетіко Мадрід Джакомо Распадорі.

Такий розвиток подій ускладнює ситуацію вже для самих римлян: клуб не зможе відпустити українського форварда, а підписання заміни фактично призведе до появи третього гравця на одній позиції.