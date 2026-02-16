Романчук допоміг Університаті закріпитись на вершині Суперліги. Відео
Крайова не залишила шансів на реванш
2 днi тому
Університатя Крайова мінімально здолала ФКСБ в матчі 27 туру Суперліги. Матч завершився з рахунком 1:0.
Кілька днів тому команди вже зустрічались в рамках Кубка Румунії. Друга серія протистояння випала в розпал чемпіонських перегонів.
Єдиний гол Аль-Хамлаві в першому таймі став вирішальним для КСУ, які продовжують лідерувати в чемпіонаті Румунії.
Український центрбек КСУ Олександр Романчук, який отримав відпочинок в кубковій грі, відіграв від свистка до свистка. Голкіпер Павло Ісенко спостерігав за поєдинком на лаві.
Суперліга. 27 тур
Університатя Крайова - ФКСБ 1:0
Голи: Аль-Хамлаві, 23
