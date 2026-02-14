Університатя Крайова завершила груповий турнір Кубка Румунії домашнім поєдинком проти ФКСБ. Гра завершилась з рахунком 2:2.

Лідер місцевої Суперліги дав можливість зіграти українському кіперу Павлу Ісенку, який повернувся після дискваліфікації.

Інший легіонер Університаті Олександр Романчук не був заявлений на цю зустріч, отримавши можливість відпочити перед грою чемпіонату.

Крайова за підсумками групового турніру посіла прохідне друге місце у групі В та зіграє у чемпіонаті.

Кубок Румунії. Група В. 3 тур

Університатя Крайова - ФКСБ 2:2

Голи: Рус, 9, Штефан, 54 - Бірліджа, 16, Попа, 54