Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився новим фото зі своєю обраницею Джорджіною Родрігес. Знімок був зроблений під час відпочинку на морі перед стартом сезону 2025/2026.

На світлині пара лежить в басейні на яхті, ніжно обіймаючись і насолоджуючись сонцем та спокоєм.

Попри довгі стосунки, Джорджіна та Роналду досі офіційно не одружені. Вони разом виховують п’ятеро дітей.

У минулому сезоні Кріштіану провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 35 голів і віддав 4 результативні передачі. Контракт португальця з Аль-Насром чинний до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість наразі становить 12 мільйонів євро.

Також, Мессі обійшов Роналду за важливим показником.