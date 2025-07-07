Павло Василенко

Кріштіану Роналду сфотографували вперше з того часу, як він вирішив не бути на похороні Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі минулого тижня.

28-річний Жота та його 25-річний брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі вранці в четвер на півночі Іспанії.

Нещасний випадок стався лише через 11 днів після того, як Жота одружився зі своєю коханою Рутою Кардосо, яка є матір'ю його двох синів Дініса (4 роки) та Дуарте (2 роки), а також дочки Мафальди (8 місяців).

Брати були поховані на цвинтарі Гондомар у Португалії в суботу вдень, і багато португальських товаришів Жоти по команді, включаючи Бернарду Сілву та Рубена Невеша, віддали шану нападникові.

Однак капітана збірної Португалії Роналду не було серед них.

Наступного дня після похорону Роналду був сфотографований відпочиваючим на яхті на Майорці з Джорджіною Родрігес.

Португальські ЗМІ повідомили, що 40-річний форвард перебував на яхті, коли багато хто очікував, що він вилетить до Гондомару, муніципалітет недалеко від Порту.

За даними португальського видання Record, Роналду міг вирішити не відвідувати захід через делікатні обставини, пов'язані зі смертю його батька, Жозе Дініша Авейру, який помер у вересні 2005 року, коли Роналду було лише 20 років.

Роналду був вражений звісткою про смерть Жоти, але кажуть, що він не поїхав, бо не хотів, щоб його присутність затьмарила важливість віддання данини пам'яті Жоті та його брату.

У той час як нападник Аль-Насра піддався критиці з боку деяких сторін за свою відсутність, його сестра публічно виступила на захист у соціальних мережах.