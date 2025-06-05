Роналду після перемоги над Німеччиною написав тільки два слова

Кріштіану Роналду, автор переможного гола у півфіналі Ліги націй УЄФА, відреагував на перемогу збірної Португалії над Німеччиною (2:1), яка відбулася 4 червня на стадіоні Альянц Арена в Мюнхені.

40-річний нападник залишив коротке, але емоційне повідомлення у соціальних мережах:

Португалія, вперед — написав Роналду.

Ця перемога дозволила португальцям вийти у фінал престижного турніру, де вони зіграють з переможцем пари Франція – Іспанія. Матч відбудеться сьогодні, 5 червня, початок — о 22:00.