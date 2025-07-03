Павло Василенко

Кріштіану Роналду розповів, що він планує робити на пенсії. Або, скоріше, чого він... не планує робити.

В останні дні Кріштіану Роналду визначився зі своїм майбутнім. 40-річний португалець продовжив контракт з Аль-Насром на два роки.

Багато гравців отримують тренерські ліцензії після завершення кар'єри і залишаються у футболі в якості тренерів. Однак у Роналду таких планів немає. Він сказав про це в інтерв'ю Daily Mirror.

«Я вже можу сказати, що ніколи не стану тренером. Ніколи – це сильно сказано, але це не входить в мої плани на найближчі п'ять, 10, 20 років».

Таким чином, Роналду залишається послідовним. Він вже кілька років тому заявив, що після виходу на пенсію він хоче максимально використовувати свій вільний час, якого йому зараз не вистачає.

Кар'єра Роналду не заважає йому розвиватися поза спортом. 40-річний португалець веде канал на YouTube. Він також володіє клінікою з пересадки волосся, мережею готелів і спортзалів, а також косметичним брендом.

Також не варто забувати про його інвестиції в розкішні вілли, платформу з продажу годинників, португальські ЗМІ та кіностудію. Його статки оцінюються майже в мільярд євро.