Павло Василенко

Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду відреагував на трагічну смерть форварда Ліверпуля Діогу Жоти.

«Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй родині, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття і бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами», – написав Роналу в соцмережах.

28-річний Жота виступав за Ліверпуль з 2020 року, до цього захищав кольори Порту та Вулвергемптона.

У сезоні 2024/25 провів 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.