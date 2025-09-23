Павло Василенко

Кріштіану Роналду, легенда португальського футболу та головна зірка Аль-Насра, приєднався до святкування Національного дня Саудівської Аравії, який відзначається щороку 23 вересня.

Фотографії Роналду вразили соцмережі: він постав у традиційному саудівському одязі – білій довгій сукні та зелено-чорній картатій хустці з арабським написом «Наша слава в нашій природі», що є офіційним гаслом цьогорічного свята. У руках футболіст тримав шамшир – традиційний саудівський меч, який символізує силу й спадщину країни.

Знімки миттєво розлетілися інтернетом, ставши символом поваги Роналду до культури країни, де він виступає вже другий рік поспіль. У Саудівській Аравії відзначили щирість цього жесту, назвавши португальця справжнім культурним послом.

З моменту прибуття на Близький Схід у січні 2023 року Роналду не лише веде Аль-Наср до перемог, а й активно інтегрується у суспільне життя, беручи участь у численних національних заходах.