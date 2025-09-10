Павло Василенко

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольні літописи. Після дубля у ворота Вірменії минулої суботи легендарний форвард знову вийшов на перший план – цього разу у Будапешті, де його гол допоміг Португалії здобути непросту перемогу над Угорщиною з рахунком 3:2.

На 58-й хвилині матчу Роналду впевнено реалізував пенальті. Цей удар став ключовим моментом зустрічі – саме він остаточно переламав хід поєдинку, в якому Португалія програвала 0:1.

Завдяки цьому голу 39-річний нападник досяг історичної позначки – це його 39-й гол у відбіркових матчах чемпіонату світу, і він зрівнявся з легендарним гватемальцем Карлосом Руїсом, який досі одноосібно володів рекордом.

Команда Роберто Мартінеса після двох турів йде на першому місці у групі F із шістьма очками. Вірменія, яка несподівано перемогла Ірландію (2:1), закріпилася на другій сходинці.

Роналду вкотре довів, що навіть на завершальному етапі кар’єри він залишається символом стабільності та головною ударною силою збірної Португалії. І, схоже, це ще далеко не останній його рекорд.