Португальський форвард Аль Насра Криштіану Роналду вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії та отримав престижну нагороду Золота бутса.

Нагородження відбулося перед початком матчу Про Ліги між Аль Насром та Аль Холудом, у якому команда португальця перемогла з рахунком 2:0. За підсумками сезону 2024/25 Роналду провів 30 поєдинків і відзначився 25 голами.

У минулому сезоні він випередив Айвена Тоуни з Аль Ахлі, який забив 23 м’ячі, та Каріма Бензема з Аль Іттіхада, на рахунку якого 21 гол. Контракт 40-річного нападника з клубом діє до літа наступного року. За час виступів у складі Аль Насра Роналду зіграв 109 матчів і забив 95 голів.

Також, Кріштіану Роналду повторив світовий рекорд у матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу.