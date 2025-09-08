Напередодні відбіркового матчу чемпіонату світу-2026 проти Вірменії Кріштіану Роналду зворушив уболівальників своїм жестом підтримки. Хлопець, який виводив Роналду на поле, не стримав сліз від хвилювання. Футболіст нахилився до хлопчика, обійняв його та сказав кілька заспокійливих слів.

Португалія впевнено перемогла Вірменію з рахунком 5:0 у Єревані. Роналду оформив дубль, забивши перший гол на 21-й хвилині та довівши свій результативний показник у відбіркових матчах ЧС-2026 до 38 голів.

Після матчу Роналду поділився відео з хлопчиком у соцмережі X і залишив теплий підпис:

Я завів нового друга вчора. Вдячний за любов і підтримку щодня і сподіваюся, що кожен зможе здійснити свою мрію.

Наступний поєдинок у кваліфікації ЧС-2026 Португалія проведе проти Угорщини у Будапешті.