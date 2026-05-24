Сергій Разумовський

У ніч проти 24 травня армія росії завдала по Україні масштабного комбінованого удару, використавши ракети та безпілотники. Атаки зазнали різні населені пункти країни, однак найбільших руйнувань зазнав Київ.

У столиці уламки збитих повітряних цілей пошкодили стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. У соцмережах уже опублікували фото й відео наслідків обстрілу на території арени. Водночас київський клуб поки офіційно не коментував масштаб пошкоджень.

Попри наслідки нічної атаки, сьогодні, 24 травня, на цьому стадіоні запланований матч 30-го туру української Прем’єр-ліги між Динамо та Кудрівкою. Стартовий свисток має пролунати о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що кияни все ще претендують на друге місце за підсумками сезону УПЛ. Для цього Динамо необхідно обіграти Кудрівку та сподіватися на потрібні результати в інших поєдинках: нічийний результат у матчі Полісся з Рухом і поразку ЛНЗ від Оболоні.

Якщо такий сценарій справдиться, одразу три команди матимуть по 57 очок, але Динамо випередить конкурентів завдяки кращим додатковим показникам.