Ротань: «Боїться до нас їхати»
Фахівець повідомив про кадрові проблеми
35 хвилин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про кадрову ситуацію в команді, заявивши, що уругвайський форвард Факундо Батіста не хоче повертатися до України.
«По Бітону та Йосефі ви знаєте ситуацію – там повітряний простір закритий, і вони не можуть дістатися сьогодні до нас. По Батісті є певні проблеми. Він, я так зрозумів, боїться до нас їхати через я не знаю що», – заявив Ротань у клубній пресслужбі.
Батіста у торішній кампанії зіграв за «вовків» 15 поєдинків у всіх офіційних турнірах: сім голів, одна результативна передача.
За підсумками сезону 2024/25 Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці УПЛ.
У наступному євросезоні житомирський колектив представить Україну у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).