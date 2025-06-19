Ротань – про перші тренування в Поліссі: «В них вибух мозку»
Житомирська команда розпочала підготовку до нового сезону
близько 4 годин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про свої перші дні на чолі житомирської команди.
«У нашій роботі завжди тяжко, але коли ти приймаєш нову команду, коли доносиш свою ідею – це дійсно тяжко, тому що дуже багато інформації для гравців, і в них вибух мозку.
Але це нормально, тому що вони приймають цю інформацію та переварюють. Десь роблять помилки, але ми це прекрасно розуміємо, і нам потрібно через це пройти.
Тут ми повинні бути спокійні, повинні бути концентровані, доносити інформацію, поправляти, трошки коригування робити в тренуванні, десь більше часу приділяти на пояснення», – цитує Ротаня клубна пресслужба.
За підсумками сезону 2024/25 років Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
У наступному євросезоні житомирський колектив представить Україну у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).