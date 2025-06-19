Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про свої перші дні на чолі житомирської команди.

«У нашій роботі завжди тяжко, але коли ти приймаєш нову команду, коли доносиш свою ідею – це дійсно тяжко, тому що дуже багато інформації для гравців, і в них вибух мозку.

Але це нормально, тому що вони приймають цю інформацію та переварюють. Десь роблять помилки, але ми це прекрасно розуміємо, і нам потрібно через це пройти.

Тут ми повинні бути спокійні, повинні бути концентровані, доносити інформацію, поправляти, трошки коригування робити в тренуванні, десь більше часу приділяти на пояснення», – цитує Ротаня клубна пресслужба.