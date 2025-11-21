Ротань назвав плюси і мінуси збірної Швеції, з якою Україна зіграє у плей-оф відбору на ЧС
Колишній тренер синьо-жовтих сказав усе, що думає про майбутнього суперника команди Сергія Реброва
18 хвилин тому
Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився думками щодо результатів жеребкування плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 для збірної України.
Збірній України дістався непростий суперник. У команди Швеції сильна атака. Досить назвати таких виконавців, як Віктор Дьокереш (Арсенал) і Александер Ісак (Ліверпуль). Втім, як показав минулий відбірний турнір, у скандинавів не все добре в обороні, оскільки команда пропускала у всіх поєдинках.
Говорити зараз про шанси на вихід у фінал плей-офф немає сенсу, оскільки до поєдинку ще чотири місяці. Важливо, щоб усі наші лідери були в строю. Потрібно серйозно готуватися до цього протистояння і зробити все можливе, щоб вийти в наступний раунд плей-оф, – заявив Ротань у коментарі Sport.ua.
Збірна України пробилася до плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У четвер, 20 листопада відбулося жеребкування даної стадії відбору.
На жаль, жереб не був прихильним до синьо-жовтих. Незважаючи на перебування у першому кошику, команді Сергія Реброва дісталися досвідчені європейські бійці. У півфіналі українці 26 березня зустрінуться зі Швецією Віктора Дьокереша й Александера Ісака. Якщо вдасться вийти до фіналу, то доля 31 березня зведе команду з переможцем пари Польща – Албанія.
