Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився думками щодо результатів жеребкування плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 для збірної України.

Збірній України дістався непростий суперник. У команди Швеції сильна атака. Досить назвати таких виконавців, як Віктор Дьокереш (Арсенал) і Александер Ісак (Ліверпуль). Втім, як показав минулий відбірний турнір, у скандинавів не все добре в обороні, оскільки команда пропускала у всіх поєдинках.

Говорити зараз про шанси на вихід у фінал плей-офф немає сенсу, оскільки до поєдинку ще чотири місяці. Важливо, щоб усі наші лідери були в строю. Потрібно серйозно готуватися до цього протистояння і зробити все можливе, щоб вийти в наступний раунд плей-оф, – заявив Ротань у коментарі Sport.ua.