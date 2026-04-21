Головний тренер Полісся Руслан Ротань висловився в ефірі програми «Футбол 360» щодо поразки своїх підопічних у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (0:1).

Дійсно, матч був до першої помилки. На жаль, ми її допустили. Сказати більше нічого. Мені не сподобалась наша реакція після голу, те, що ми почали більше хаотично грати. Вже не були максимально сконцентровані і після голу Шахтар мав ще декілька можливостей збільшити рахунок.

А все, що було до гола, гра сподобалась, ми були сконцентровані, рішучі на м’ячі. До гола не пам’ятаю, щоб Шахтар підходив до наших воріт. Але це футбол. Вітаємо Шахтар з перемогою.

Для нас це був матч можливостей, десь вклинитись в чемпіонську гонку, але ми не змогли. Ми не покладаємо рук, продовжуємо боротьбу, але, вже потрібно сказати, за бронзові медалі.