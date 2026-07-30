Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів у ефірі MEGOGO про причини поразки в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (1:2).

Дуже тяжко, тому що коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати, то, звісно, дуже великий осад. Як завжди після поразки, ти обов’язково повинен зробити аналіз, зробити висновки і рухатися далі. Іншого виходу немає. Звісно, що моменти з пропущеними голами – можу знову повторити ці слова, які я казав після першої гри: ми не зробили висновки з попередніх помилок, тому сьогодні ми не радіємо і не пройшли далі.

Розумієте, коли ти маєш протягом усього матчу що в рівних складах, що в більшості таку перевагу, потрібно, звісно, втілювати це в голи. Потрібно бути агресивним, потрібно хотіти і, найголовніше, – розцінювати. Кожен гравець повинен розцінювати свою роль у команді Те, що ми дітьми залишилися – ми 100 відсотків залишилися, я це повторю ще раз.

Якщо буде продовжуватися це далі, якщо кожен гравець не зробить висновки, якщо кожен гравець не буде розуміти важливість кожної ролі в команді… Є м’яч, є роль у тебе – тому не займайся нічим, крім своєї ролі. Тому звідси і ці дитячі помилки, звідси і такі прикрі поразки.

Ще раз повторюся: якщо нема розуміння в цьому то потрібно робити висновки і рухатися далі. Але ж ви розумієте, що коли на цьому наголошується, коли до цього не прислуховуються – значить не все в порядку в ігровій дисципліні. Тому щодо ігрової дисципліни потрібно жорсткіше діяти по відношенню до гравців.

Другий пропущений? Знову повторюся: це тільки аналіз, тільки розуміння кожним гравцем важливості епізоду, тому що в цих епізодах потрібно бути сильним, потрібно бути з духом, потрібно розуміти: з м’ячем ти, без м’яча – ти повинен відпрацьовувати, ти повинен допомогти команді в моменті, в якому вона припускається помилки. На жаль, сьогодні якраз ці дві помилки і не дозволили нам пройти далі.

Звісно, Сарапій для нас – це ключова фігура і, на жаль, перед матчем він травмувався і не зміг продовжити. Тому, звісно, для нас це втрата. Звісно, в нас є конкуренція і наступний гравець, але такі помилки були і на зборах. Тому дуже прикро для мене, як тренера, що ми не до кінця достукалися. Звісно, що ця поразка – на мені, я не зміг до них достукатися, тому висновки буду також я робити.

Чи мав би рефері додати більше часу? Нам так хотілося, але ж ви розумієте, що рефері сам бачить, сам рахує, скільки додати часу, тому тут ми не можемо за щось дорікати рефері. Я вважаю, що нам потрібно було в другому таймі, особливо, коли ми отримали чисельну перевагу, краще використовувати її, рухати м’яч. На жаль, через те, що ми в більшості не змогли якісніше контролювати м’яч і мати терпіння, від цього є проблеми.

Звісно, якби був Едік на полі – це було б краще тому що комунікація на футбольному полі і людина, яка може розставити на полі, людина, яка може повести за собою. На жаль, в сьогоднішньому матчі в нас цього не було.

В роздягальні, звісно, всі засмучені, всі прекрасно розуміють, що ми не пройшли далі, а мали всі шанси пройти. І, на жаль, про те, що я сказав в першому таймі, ми не зробили висновки. Ми не були єдиним колективом, не були максимально сконцентровані в тих моментах, коли нам забивали голи. Ми не були максимально сконцентровані на грі з м’ячем, особливо коли отримали чисельну перевагу, тому сьогодні маємо такий результат.