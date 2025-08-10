Сергій Стаднюк

Головний тренер Полісся Руслан Ротань отримав нагороду найкращому наставнику сезону-2024/2025 в УПЛ перед матчем другого туру чемпіонату України проти Колоса (0:1). Приз вручив президент організації Євген Дикий. У минулій кампанії фахівець привів Олександрії до історичного срібла УПЛ і чвертьфіналу Кубка України.

Сам Ротань прокоментував свою почесну відзнаку. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ви знаєте, дуже приємно. Звісно, що це робота всіх — у першу чергу гравців, тренерського складу, все разом. Тому це, скажемо так, не особиста нагорода — це нагорода всього тренерського складу й гравців, керівництва. Для мене це важливо. Потрібно ставити нові завдання, потрібно дуже багато рости, аналізувати й ставити нові цілі. Ця відзнака вже історія — 100%. Руслан Ротань

