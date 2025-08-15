Вінгер Пакша Барна Тот прокоментував перемогу в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся (2:1), але поразку в загальному протистоянні. Слова фахівця передає m4sport.

Знімаю капелюха перед усіма. Піднятися після минулого тижня й повернути інтригу в цій дуелі — це вже велике досягнення. Суперник у нас був добре підготовлений, ми відчули це і минулого тижня, і сьогодні. Сьогодні в атаці нам вдалося показати більше, ми ризикували, і це виправдалося.

Шкода, що в кінці не вдалося зробити диво, але вклоняюся кожному. Це була велика робота, прикро, що прощаємося з Лігою конференцій, навіть якщо в наступному раунді ми не були б фаворитами. При рахунку 2:0 ми влучили у штангу, щоб зрівняти загальний рахунок, тож, можливо, з трішки більшою удачею все могло скластися інакше.