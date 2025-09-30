Директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов поділився оцінкою стартової частини сезону та початку роботи головного тренера Руслана Ротаня. Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Давайте розпочнемо з самого початку — з 29 травня, коли президент клубу Геннадій Буткевич підписав контракт з Русланом Ротанем. Думаю, ви пам’ятаєте, що контракт підписано на чотири роки, тобто ця історія — в довгу. Всі ми розуміли, що після всього, що сталося напередодні, команді й клубу буде потрібен певний час.

Тому в нас було дуже жорстке міжсезоння. Скажімо так — це як дозаправка літака в повітрі. Приходили нові гравці, паралельно ми розпочали виступи в єврокубках — усе це мало свої наслідки. Тож казати, що зараз вирують якісь емоції або хтось вщент розчарований тим, що ми наразі дев’яті, — ні, всі розуміють куди пішли сили.

Наприклад, той самий трансферний період, який ще тривав у вересні — команда, по суті, в процесі побудови. Це об’єктивні футбольні наслідки, які ми зараз отримуємо. Але настрій такий: якщо згадати кар'єру Руслана Ротаня в Олександрії — це був трирічний цикл. Якщо брати збірну — це вихід на Олімпіаду. Це потребує певного часу, але президент вірить, президент очікує результату. Я думаю, що сам Руслан Петрович почувається комфортно з точки зору довіри президента, але, зрозуміло, він відчуває тиск — навіть свій внутрішній, як тренер, що має покращувати результат. Так, зараз у команді спокій.

Це перша частина марлезонського балету, бо закривався літній період. Це відбувалося в рамках того, що хотів головний тренер. Є питання — кого з виконавців хоче головний тренер, а є питання трансферної стратегії — це наступний крок.

Ви знаєте, що у нас працює спортивний директор В’ячеслав Шевчук. За запрошенням президента клубу Геннадія Буткевича прийшов Олександр Хацкевич на посаду віце-президента. Цей спортивний блок має розробити та затвердити трансферну стратегію, яка буде супроводжувати клуб як у зимове міжсезоння, так і надалі. Це найголовніше питання — як буде рухатися клуб як з точки зору бюджетів, що будуть витрачатися, так і з точки зору гри, яку президент хоче бачити від команди та головного тренера.