Павло Василенко

Завершальний суботній матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги між житомирським Поліссям та донецьким Шахтарем видався безгольовим, але не без скандального моменту.

Вже після того, як пролунав фінальний свисток, між головним тренером «вовків» Русланом Ротанем та помічником головного тренера «гірників» Арди Турана – Карло Ніколіні – пройшла невелика розмова, яка закінчилася непристойним жестом, який потрапив в об'єктиви телекамер.

Пізніше ввечері пресслужба Шахтаря опублікувала заяву італійського фахівця, який пояснив свій вчинок.

«На фото і відео, які з’явилися в ЗМІ, видно момент моєї розмови з Ротанем. Я підійшов до нього не для конфлікту, а щоб запитати, чому його помічник дозволив собі показувати непристойні жести – середній палець у напрямку нашої лави запасних. Звісно, під час матчу всі переживають емоції, але навіть у таких ситуаціях потрібно вміти себе контролювати та зберігати повагу. Після фінального свистка ми з Русланом спокійно поспілкувалися, усе з’ясували та потиснули один одному руки. Для мене це закрите питання».

Шахтар наразі займає друге місце чемпіонату України, відстаючи від Кривбасу на один заліковий пункт.

Наступний матч команда Турана проведе 25 жовтня проти Легії в рамках Ліги конференцій. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.