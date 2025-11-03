Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань підбив підсумки домашнього матчу 11-го туру УПЛ проти харківського Металіста 1925 (0:0).

«Критика справедлива за цей матч. Якісь сонні та порожні ми були на полі, мабуть, перший тайм взагалі найгіршим був за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику.

Боротьбу майже всю програли, концентрації не було ні тактично, ні на стандартах. Не були готові на 100% ми всі, але ми проаналізуємо і зробимо висновки», – сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.