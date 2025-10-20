Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив у ефірі «Футбол 360» можливість боротьби за чемпіонство на тлі частих втрат очок Динамо та Шахтарем. Також фахівець розповів про трирічний цикл побудови команди.

Звісно, хочеться. Все від нас залежить. Легко це ніколи не буде. Потрібно в це вірити, і перше, мабуть, з чого починати – це колектив. Тому що коли в тебе є колектив, який думає про перемогу та хоче перемагати – ми якраз, мабуть, зараз на першому етапі: збудувати колектив, тому що з колективу все йде вверх.

Якщо є колектив, якщо є ціль – ми дійдемо до цього, якщо є колектив. І зараз наша задача №1 – це колектив, який бачить ціль і йде вперто до цієї цілі. Механізми наші, робота над помилками, робити краще – це вже потім.

Коли ми з президентом спілкувалися, я одразу сказав, що перше на сьогодні – це побудова команди. Те, що я бачу – що потрібно спершу побудувати команду, дати свою ідею, як вона до цієї ідеї йде, і вже по тому, як ми побудуємо команду, вже потрошку якісь робити точкові трансфери.

Якраз про це ми й розмовляли, на це потрібен час. Без часу тут ніяк, тим паче я думаю, що президент добре проаналізував нас. Коли ми приходимо, наша команда не може одразу, як ви бачите, дати результат.

Нам потрібен час, я вже казав чому – тому що нам дуже важливо побудувати гру. Тому що від гри вже буде йти результат. А якщо він буде йти дуже добре, то якраз це сигнал того, що все йде правильно. Якщо буде йти недобре, то буде вже реакція від президента.