Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поєдинок 11-го туру УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

«Добре провели перший тайм і були кращою командою на полі. Загалом мали перемагати, тому рахунком я незадоволений, але задоволений там, як працювала команда.

Спілкування з Ротанем протягом матчу і після нього? Це емоції, буває. Я вибачаюсь, якщо образив його, бо нас теж ображали. Але це нормально, це емоції у такому класному матчі. Хочеться більше таких матчів у нашому чемпіонаті.

Мали виграти, але є так, як є. Важкий календар і сам чемпіонат важкий», – сказав Бартулович в ефірі УПЛ ТБ.