Бартулович: «Вибачаюсь, якщо образив Ротаня»
Фахівець оцінив гру команди з «вовками»
близько 1 години тому
Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поєдинок 11-го туру УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).
«Добре провели перший тайм і були кращою командою на полі. Загалом мали перемагати, тому рахунком я незадоволений, але задоволений там, як працювала команда.
Спілкування з Ротанем протягом матчу і після нього? Це емоції, буває. Я вибачаюсь, якщо образив його, бо нас теж ображали. Але це нормально, це емоції у такому класному матчі. Хочеться більше таких матчів у нашому чемпіонаті.
Мали виграти, але є так, як є. Важкий календар і сам чемпіонат важкий», – сказав Бартулович в ефірі УПЛ ТБ.
Металіст 1925 наразі займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ з 17 балами.
