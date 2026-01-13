Павло Василенко

Хабі Алонсо більше не очолює мадридський Реал. За інформацією The Athletic, вирішальну роль у його звільненні зіграли затяжні конфлікти з ключовими футболістами команди – Вінісіусом Жуніором, Федеріко Вальверде та Джудом Беллінгемом. Хоча старт сезону для іспанця виглядав обнадійливо – 17 перемог у перших 20 матчах, – з часом ситуація почала виходити з-під контролю, а результати пішли на спад.

Перші тріщини, за даними джерел, з’явилися ще в жовтні 2025 року під час принципового поєдинку з Барселоною. Попри перемогу, Алонсо посварився з Вінісіусом після заміни. Бразилець демонстративно відмовився потиснути руку тренеру, однак керівництво клубу не стало карати гравця, що лише загострило ситуацію.

Алонсо дедалі більше відчував втрату контролю над роздягальнею та брак підтримки з боку босів. Вальверде й Беллінгем були незадоволені його стилем управління та тактичними рішеннями. Англієць, який у попередніх сезонах був ключовою фігурою, втратив стабільне місце в старті через спад форми.

Універсальність Вальверде ж обернулася проти нього – постійні зміни позицій віддаляли уругвайця від улюбленої ролі в центрі поля. У підсумку внутрішні конфлікти переважили навіть успішний початок сезону.