Сергій Разумовський

Одразу всі матчі 30-го туру української Другої ліги відбулися в один день, у середу, 6 травня. Ігровий день приніс кілька розгромів, важливі перемоги лідерів та історичне досягнення президента Вільхівців Миколи Лиховидова.

Група А

Вільхівці на виїзді впевнено розгромили Реал Фарму з рахунком 5:1. Однією з головних подій матчу став вихід на поле президента гостей Миколи Лиховидова. Він встановив новий рекорд найстаршого професійного футболіста в історії незалежної України — 60 років, 3 місяці та 11 днів.

Самбір-Нива-2 на своєму полі здобула переконливу перемогу над київським Атлетом. Гості відкрили рахунок у першому таймі, однак після перерви господарі переламали хід гри. Важливим моментом став нереалізований пенальті Атлета, після чого Дудік швидко забив і вивів Самбір-Ниву-2 вперед. Згодом він оформив дубль, а Лехів закріпив перевагу.

Нива Вінниця вдома зіграла внічию зі Скалою 1911. Гості вийшли вперед на початку другого тайму, але вінничани врятувалися завдяки пенальті, який реалізував Загорулько.

Куликів мінімально переміг Ужгород завдяки голу Панасюка в першому таймі. Цей результат дозволив команді зміцнити лідерство у групі.

Друга ліга, 30-й тур

Реал Фарма – Вільхівці 1:5

Голи: Паламарчук, 80 – Кобак, 4, Гуменяк, 11, 38, Петрик, 16, Богомаз, 82

Самбір-Нива-2 – Атлет 3:1

Голи: Дудік, 56, 66, Лехів, 85 – Даниленко, 13

Нива Вінниця – Скала 1911 1:1

Голи: Загорулько, 71 (пен.) – Фетько, 49

Куликів – Ужгород 1:0

Гол: Панасюк, 16

Турнірна таблиця

Після матчів 30-го туру Куликів продовжує очолювати групу А. Команда має 61 очко та відірвалася від Полісся-2 на чотири бали. Перемога над Ужгородом дозволила лідеру зміцнити свої позиції, однак боротьба у верхній частині таблиці ще залишається відкритою.

Група Б

У групі Б одним із несподіваних результатів стала виїзна перемога київського Ребела над Тростянцем. Гості забили наприкінці першого тайму, а після перерви відповіли на гол господарів ще одним точним ударом Юшка.

Олександрія-2 вдома не змогла втримати перевагу в матчі з Чайкою. Господарі відкрили рахунок ще в першому таймі, але після перерви швидко пропустили двічі. Перед цим Дрозд не реалізував пенальті, а Музиченко та Вечурко фактично за кілька хвилин принесли Чайці вольову перемогу.

Локомотив у Києві впевнено розібрався з Лівим Берегом-2. Дублем відзначився Мордас, ще один гол із пенальті забив Сахненко.

Колос-2 не залишив шансів Чорноморцю-2, розгромивши одеситів із рахунком 4:0. Діназ із таким самим рахунком переміг Гірник-Спорт, забивши по два м’ячі в кожному з таймів.

Друга ліга, 30-й тур

Тростянець – Ребел 1:2

Голи: Сліпухін, 50 – Юшко, 44, 55

Олександрія-2 – Чайка 1:2

Голи: Шостак, 15 – Музиченко, 54, Вечурко, 55

Локомотив – Лівий Берег-2 3:0

Голи: Мордас, 39, 57, Сахненко, 42 (пен.)

Колос-2 – Чорноморець-2 4:0

Голи: Старгородський, 57, Лебідь, 71 (автогол), Басов, 84, Ластовка, 90

Діназ – Гірник-Спорт 4:0

Голи: Костиря, 37, Бобіта, 40, Зева, 57, Боєв, 87

Турнірна таблиця

Локомотив після впевненої перемоги над Лівим Берегом-2 продовжує лідирувати у групі Б. У команди 61 очко, і вона на два бали випереджає Колос-2. Водночас боротьба за перше місце залишається дуже напруженою, адже Колос-2 має матч у запасі та потенційно може скористатися цією перевагою.