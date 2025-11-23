Кривбас втратив перевагу у два м'ячі та зіграв внічию з Вересом
Підопічні Шандрука здійснили камбек в другому таймі
близько 11 годин тому
У поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги Кривбас на своєму полі розійшовся миром із Вересом, зігравши внічию 2:2.
Господарі відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі завдяки влучному удару Максима Задераки після передачі Анте Бекаваца.
На 36-й хвилині колектив Патріка ван Леувена зміцнив свою перевагу: Глейкер Мендоса подав кутовий, а Бакарі Конате виграв боротьбу у повітрі та відправив м'яч у сітку.
Після перерви команда Олега Шандрука змогла переламати перебіг гри. Спочатку Владислав Шарай скоротив відставання, скориставшись передачею Максима Сміяна.
А на 79-й хвилині Шарай оформив дубль, завдавши потужного дальнього удару в ближній кут, тим самим позбавивши Кривбас шансів на перемогу.
УПЛ. 13-й тур
Кривбас – Верес – 2:2
Голи: Задерака, 6, Конате, 36 – Шарай, 52, 79
Поділитись