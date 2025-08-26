Павло Василенко

Бразильський нападник Тутті підписав із Рухом контракт до кінця грудня 2029 року. Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Александріно Де Ліма Луїс Жорже (Тутті) народився 20 лютого 2007 року у Бразилії.

Є вихованцем футбольного клубу Новурізонтіно. У складі цієї команди виступав у різноманітних вікових категоріях у чемпіонаті штату Сан-Паулу та в бразильській юнацькій першості.

Наразі Рух займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три бали.

У четвертому турі чемпіонату України львівська команда зіграє на виїзді проти харківського Металісті 1925 (30 серпня).