Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти київської Оболоні (1:2).

«Долю матчу вирішили три стандартних положення. В першому таймі нам не дуже вдавалась гра в атаці, адже Оболонь діяла у захисті просто та організовано. Ми знали про це і бачили попередні матчі, де суперники киян майже не створювали моменти. У нас не вийшло створити щось в атаці, а натомість Оболонь забила після розіграшу стандарту. Після цього ми зробили заміни, щоб додати креативу та швидкості в атаці, дещо змінили план на гру.

В другому таймі нам вдалося вирівняти гру, забити гол, створити кілька хороших моментів. Не можна сказати, що вони були стовідсотковими, але це були атаки, після яких ми могли вирвати перемогу. Але пролунала повітряна тривога, і коли команди повернулись на поле, то все знову вирішив стандарт. Звісно, повітряна тривога збила ігровий ритм команди. Після цього важко було увійти в гру, бо футболістам треба розбігатись, бувають і травми. На жаль, таке трапляється у футболі, але я вдячний хлопцям за те, як команда грала у другому таймі – так треба діяти з перших хвилин», – передає слова Федика клубна пресслужба.