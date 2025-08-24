Кубок України. Камбек Руха, перемоги двох представників Першої ліги та аматорів
Завершилися ще чотири матчі турніру
17 хвилин тому
У поєдинку 1/32 фіналу Кубка України яворівський Корміл на своєму полі приймав львівський Рух. Вольову перемогу здобули гості з рахунком 2:1.
Колос Полонне на своєму полі зіграв проти Нафтовика-Долини. Обидві команди грають на аматорському рівні. Доля матчу вирішувалася у серії пенальті – переможцями з неї вийшли гравці Колоса.
В інших матчах друголігова вінницька Нива програла представнику Першої ліги ЮКСА (1:3), а ФК Ужгород вдома зазнав поразки від ФСК Фенікс-Маріуполь – 1:2.
Кубок України, 1/32 фіналу
Корміл – Рух – 1:2
Голи: Полюга, 55 (пен) – Фаал, 73, Клайвер, 81.
Колос Полонне – Нафтовик-Долина – 0:0. По пенальті – 4:1
Нива Вінниця – ЮКСА – 1:3
Голи: Колчин, 56 – Матеус, 19, 26, Фого, 90+1 (пен).
ФК Ужгород – Фенікс-Маріуполь – 1:2
Голи: Емере, 54 – Сидоренко, 24, 27.
Поділитись