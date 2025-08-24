Павло Василенко

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка України яворівський Корміл на своєму полі приймав львівський Рух. Вольову перемогу здобули гості з рахунком 2:1.

Колос Полонне на своєму полі зіграв проти Нафтовика-Долини. Обидві команди грають на аматорському рівні. Доля матчу вирішувалася у серії пенальті – переможцями з неї вийшли гравці Колоса.

В інших матчах друголігова вінницька Нива програла представнику Першої ліги ЮКСА (1:3), а ФК Ужгород вдома зазнав поразки від ФСК Фенікс-Маріуполь – 1:2.

Кубок України, 1/32 фіналу

Корміл – Рух – 1:2

Голи: Полюга, 55 (пен) – Фаал, 73, Клайвер, 81.

Колос Полонне – Нафтовик-Долина – 0:0. По пенальті – 4:1

Нива Вінниця – ЮКСА – 1:3

Голи: Колчин, 56 – Матеус, 19, 26, Фого, 90+1 (пен).

ФК Ужгород – Фенікс-Маріуполь – 1:2

Голи: Емере, 54 – Сидоренко, 24, 27.