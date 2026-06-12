Сергій Разумовський

ФК Рух офіційно завершив співпрацю з Іваном Федиком, а також із членами його тренерського штабу — Валентином Слюсарем, Ярославом Мартинюком та Андрієм Ковтуном. Про кадрові зміни повідомила пресслужба львівського клубу.

Іван Федик добре відомий у структурі Руху, адже присвятив клубу багато років своєї роботи. За цей час він пройшов шлях від асистента головного тренера до керманича першої команди, а також у різні періоди обіймав посаду директора з футболу. Окремо варто згадати і його роботу з Рухом-2, з яким команда посіла друге місце у Другій лізі, що стало важливим етапом у розвитку клубної системи.

Саме під керівництвом Федика Рух зробив історичний крок до еліти українського футболу та вийшов в УПЛ. Після цього команда почала свій шлях у Прем’єр-лізі, де декілька сезонів трималася серед сильніших клубів країни.

У попередньому сезоні Рух під його керівництвом завершив чемпіонат на 14-й позиції, набравши 21 очко у 30 матчах. Команда здобула шість перемог, тричі зіграла внічию та зазнала 21 поразки, а різниця м’ячів склала 20:51. Крім виступів в УПЛ, жовто-чорні також дісталися 1/8 фіналу Кубка України.

Водночас нагадаємо, що наступного сезону Рух виступатиме у Другій лізі. Таке рішення ухвалило керівництво клубу, і воно означає новий етап у житті львівської команди, яка тепер готуватиметься до перезавантаження.