Ексфорвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні в авторському подкасті на ВВС розібрав центральний матч 4 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:3).

На «Етіхаді» можна програти матч, але я не бачив жодного підкату - навіть за рахунку 0:2 або 0:3. Я не бачив, щоб хтось сказав: «Знаєте що, я цього не терпітиму», отримав жовту картку або зробив підкат. Ця пристрасть, це бажання.

Все триває і триває. Я хочу залишатися таким же позитивним і підтримувати тренера та гравців, але дуже складно сидіти тут і говорити, що ми бачимо прогрес або, принаймні, якісь речі, які принесуть результати в найближчому майбутньому, - сказав Руні.