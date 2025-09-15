Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився щодо найскладнішої речі у футбол та розповів, які думки має на футбольному полі.

«Бути стабільним. Протягом 90 хвилин ти повинен тримати рівень у всьому, що робиш. Іноді достатньо дрібниці, щоб усе зламалося. Тому найголовніше — послідовність. Завжди діяти так, щоб це було найкраще для команди. Бо команда — понад усе, і без цього ніщо не має сенсу. А вже потім ти думаєш про себе: як стати в найкращу позицію, щоб допомогти команді.

На полі в мене в голові крутиться тільки одне: робити все, що допоможе команді бути кращою. Я маю бути максимально точним і стабільним у будь-який момент — і з м’ячем, і без нього. Навіть у дрібницях: підказати партнеру по позиції, змінити щось у стандарті. Маленька неточність — і це може обернутися проти нас», — сказав Фернандеш для ВВС.