Легендарний англійський футболіст Уейн Руні висловив свою думку про гру Ноттінгем Форест під керівництвом Анже Постекоглу.

«Я думаю, що ми вже побачили філософію Анже – те, як він хоче грати. І гравці досить швидко це прийняли. Я був приголомшений Ноттінгем Форест у матчі з Бернлі. Ротація між Гіббсом-Вайтом, Дугласом Луїсом та Андерсоном… Водночас Зінченко займав випадкові позиції. Форест діяв з напором.

Думаю, Анже буде задоволений прогресом. Так він був засмучений програшем Суонсі, але, враховуючи прогрес, який він спостерігав після матчу з Арсеналом, він буде радий цьому», – сказав Руні в ефірі програми BBC Match of the Day.