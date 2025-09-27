Руні — похвалив Зінченка та Ноттінгем Форест: «Я був приголомшений»
Відомий у минулому футболіст оцінив прогрес Ноттінгем Форест
близько 19 годин тому
Легендарний англійський футболіст Уейн Руні висловив свою думку про гру Ноттінгем Форест під керівництвом Анже Постекоглу.
«Я думаю, що ми вже побачили філософію Анже – те, як він хоче грати. І гравці досить швидко це прийняли. Я був приголомшений Ноттінгем Форест у матчі з Бернлі. Ротація між Гіббсом-Вайтом, Дугласом Луїсом та Андерсоном… Водночас Зінченко займав випадкові позиції. Форест діяв з напором.
Думаю, Анже буде задоволений прогресом. Так він був засмучений програшем Суонсі, але, враховуючи прогрес, який він спостерігав після матчу з Арсеналом, він буде радий цьому», – сказав Руні в ефірі програми BBC Match of the Day.
